Tallinna loomaaias tuvastati väga nakkav linnugripp 

Tallinna loomaaia peadirektor Tiit Maran kinnitab, et loomaaed jääb külastajatele avatuks, kuid kaitsmaks linde on veelindude osa külastajatele suletud. „Peame oluliseks Tallinna loomaaia lindude ja teiste loomade heaolu ning nende tervist, mistõttu jälgime kõiki bioturvalisuse nõudeid, et lindude gripp ei kanduks edasi. Loodame, et lindude gripp taandub peagi Eestist ja saame kõiki oma linde külastajatele eksponeerida,“ sõnas Maran.