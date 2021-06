Kärbsenäpid: väikesed vilkad putukapüüdjad  

Kui must- ja hall-kärbsenäpp saavad hakkama pea mistahes puistutes ja isegi aedades, siis kõige nõudlikum on elukoha suhtes pisike väike-kärbsenäpp.

Must-kärbsenäpp elab aias ja metsas

Must-kärbsenäpp on meie kärbsenäppidest ehk tuntuim, kuna lisaks põlismetsadele elab ta hea meelega ka aedadesse seatud pesakastides. Must-kärbsenäpi pesakastilembust olen muuhulgas ära kasutanud perele kuuluvates noorendikes ja latiealistes puistutes, kus vanu notte või puuõõnsusi leidub napilt. Möödunud suvel võtsid must-kärbsenäpid neis paikades kasutusele kõik puidust, väikese ümara avaga pesakastid.

Tavaliselt on esimesed must-kärbsenäpid mind rõõmustanud juba mahlakuul (aprill – toim), kuid tänavu silmasin esimest arglikku, mustvalge rüüga isaslindu alles mais. Küllap oli aprill liialt jahe, et laul lahti lüüa. Kohe saabumise järel võtsid must-kärbsenäpid sihikule puuõõnsused. Sini- ja salutihased ei olnud nende ümber enam oodatud külalised, kuna nemadki võisid samu õõnsusi himustada. Must-kärbsenäpid on nimelt vahel valmis pesaõõnsuse nimel suisa elu loovutama, olgu konkurendiks liigikaaslane, mõni tihastest, lepalind või põldvarblane. Must-kärbsenäpp ei kaitse niivõrd territooriumi, kuivõrd konkreetseid pesaõõnsusi.

Kui lähedale peaks ilmuma kaasa, tutvustab must-kärbsenäpi isaslind talle erinevaid potentsiaalseid pesaõõnsusi metsas kõrguvates mändides, kaskedes või sinna riputatud pesakastides. Isaslinnu laul võib õige intensiivseks muutuda ajal, mil emaslind näiteks paksu korbaga kaetud männis või mõnes muus pesaõõnsuses munemisega tegeleb. Kui aga kooruvad pojad, sulgeb papa noka ja veab täitmatu isuga poegadele pidevalt emaslinnuga kahasse röövikuid.

Möödunud hooajal hakkas silma isaslind, kes tegi poegadele toidu tarnimisse väikese pausi, kui märkas, et metsa oli ilmunud ka teine emaslind. Harilikult tõmbavad must-kärbsenäpid juba juunis pesitsemisega otsi kokku, kuid sel isaslinnul oli lootus, et ehk tunneb tema ja sobivate õõnsuste vastu huvi teinegi daam. Isaslinnud muutuvad nimelt iga emaslinnu saabudes eriti erksaks. Võiks koguni öelda, et must-kärbsenäpi isaslind on tõeline naistemees. Iga emaslinnu saabumisel hakkab isane näitama kokkukrahmatud pesaõõnsusi ja nii võibki ühel isaslinnul olla mitu paarilist. On esinenud juhtumeid, kus ühes pesaõõnsuses on haudumas suisa mitu emaslindu.

Isaslind leiab mitu silmarõõmu

Üldjuhul elavad emaslinnud siiski erinevates paikades ja isaslind pöördub tagasi esimese kaasa juurde. Teine peab kurnaga ise hakkama saama. Teist või suisa kolmandat perekonda aitab isaslind parasjagu siis, kui nad asuvad lähedal. Too eelpool nimetatud isaslind juhtis uue kaasa metsa kõrval asunud aeda, kus oli pea pool kuud tagasi pesakaste uurinud. Millegipärast ei näinud emaslind neid ihaldusväärsetena ning minu vaatluste kohaselt naasis härra esimese emaslinnu juurde ja jätkas poegade toitmist.

Must-kärbsenäpp, rahvapärase nimega metstikk, paneb mind vahel pead vangutama. Õigemini teeb seda tema ilmumine ja kadumine. Rändlinnuna ei ole ta huvitatud meie pakaselistest talvedest ja isaslinnud saabuvad Kongo ümbrusest, Aafrikast, enamasti alles aprilli lõpul. Pesitsemise lõpetavad must-kärbsenäpid üldjuhul jaanipäeva paiku ning pärast seda on neid näha üha vähem ja vähem.