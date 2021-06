Eesti Metsa alguse lugu ehk Kuidas metsamehed endale ise ajakirja tegid 

Ajakiri alustab ilmumist

Ajakirja välisilme kujuneb

Ajakirja esimese numbriga pandi paarikümneks aastaks enam-vähem paika formaat, välisilmes toimusid hiljem juba suuremad muutused. „Esimene number jättis välimuselt palju soovida. Kaunis algeline ja abitu kaanepilt, halb paber ja vilets trükk ei teinud seda kuigi meeldivaks, kuid juba järgmine number oli paberi ja trüki suhtes rahuldav, paranedes järgnevatel aastatel veel tunduvalt,“ on metsandusõppejõud Oskar Daniel hiljem tõdenud. See tehniline probleem lahenes mingil määral juba teisest numbrist, mil vahetati trükikoda – aasta jooksul paranes ajakiri trükitehniliselt ja ka ülesehituselt veelgi, tulenedes juba tegijate kiiresti omandatud oskustest.

Esialgne kaanepilt, mille autor on jäänud saladuseks, oli kasutusel aasta lõpuni. Küll aga kuulutati siis uue kujunduse saamiseks välja avalik konkurss, milles osales ametlikult kaks isikut ‒ keegi kunstikooli Pallas õpilane E. Allas kolme kavandiga ning asjaarmastajast iseõppinud joonistaja Leopold Aleksander Boberg. Viimane oli töötanud paar aastat ühes arhitektuuribüroos ning sõja-aastail joonistajana Beckeri laevatehases ja Peeter Suure merekindluse staabis. Võib arvata, et kunstikooli õpilase esitatu tundus otsustajaile liialt modernsena, mistõttu jäädi alalhoidlikuma, numbriti mõneti varieeruva kavandi juurde. Kuid sellelgi polnud pikka iga ja juba 1923. aastast vahetati kaanekujundust korduvalt, nende autorid on aga jäänud selgusetuks. Olgu vaid märgitud, et ajakiri on meie mällu jäädvustunud ikkagi järgmise aastakümne (aastast 1932) kaanepildiga, mille autor varjas end initsiaali A. D. taha Tõsi, ajakirja erinumbritele (näiteks kevadised metsapäevad) tehti teisi kujundusi.