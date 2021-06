Eestlane õppis ennast metsarahvaks pidama alles viimase sajandi jooksul 

Eestlase usub, et puud ja mets on KES

Illustreerimaks, et eestlasel on metsa või puudega eriline suhe, meenutab Kaasik kaht avaliku arvamuse uuringut: „2010. aastal tehtud üle-eestilises uuringus tunnistas 65 protsenti vastanutest, et nende arvates on taimedel hing. 1993–1994 korraldas toonane Eesti Põllumajandusülikooli maasotsioloogia õppetool Lõuna-Eestis avaliku arvamuse uuringu ja sealgi ütles 65 protsenti vastanutest, et puudel on hing. Valdav enamik meie inimestest usub, et taimed ja puud on hingestatud, elus ning seda on uskunud ja teadnud ka meie esivanemad. Nii et mets on ühtepidi tarbevara, aga ta on ka elus, iga puu ja mets kui tervik on elus ja hingestatud, mis tingib selle, et metsa pole suhtutud kui elutusse toorainesse, millel on ainult materiaalne väärtus, vaid et puud ja mets on KES, nad aitavad meil elada ja me peame neid austama. See on õige elamise viis.“