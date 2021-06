Suvi on justkui korilase kiirtee 

Suvel saab toidus kasutada taimede kõikvõimalikke versioone: lehti, õisi, seemneid, marju.

Juuni ja juuli esimene pool on taimede elutsüklis maksimumaeg – need on elujõulised ja värsked ning leida võib uusi taimi, mille korjeaeg pole siiani veel käes olnudki.

Juuli keskpaigast algab küpsemise aeg, mis tähendab, et oluliselt väheneb taimede roheliste osade kasutamise võimalikkus – need on kas taandarenenud, muutunud sitkeks ja kiuliseks või suisa puitunud. Ent see-eest leidub rohkelt õisi ning valmima hakkavad viljad: marjad ja seemned. Hea on muidugi teada, et mitmete taimede värsked rohelised lehed hakkavad taas kasvama, kui vanad ära lõigata – sel moel saab neid tarvitada sügiseni välja. Nii on näiteks naadi ja nõgesega.

Juuni

Juuni teine pool on hea aeg roheliste taimeosade korjamiseks. Valik on väga suur – leida võib noori taimi, mille lehed ja võrsed on veel värsked ja mõnusad. Lisanduvad mitmed õied, mis maitsevad nüansirikkamalt kui lehed, on aromaatsemad ja iseäralikumad.

Valge hanemalts Foto: Shutterstock

Aiamaal, põldudel ja jäätmaadel leiab kasvamas erinevaid hanemaltsa liike. Need on rombjate lehtedega üheaastased taimed, mille aiapidaja nobedad näpud tõttavad kiiresti välja rohima. See on siiski väga toitev taim, mida võiks hoopistükkis toidu sisse noppida. Hanemalts sisaldab ohtralt C- ja B-vitamiini, provitamiini A, palju valku ja mitmeid mineraalaineid. Noored taimed on kaetud jahuja kirmega, mis on justkui parima korjeaja indikaator. Erinevatest maltsaliikidest on kõige maitsvam valge hanemalts, mida on toiduks tarvitatud juba muistsetest aegadest alates. Taime lehti saab kasutada seal kus spinatitki. Näiteks maitseb hanemalts hea, kui seda keeta kolm-neli minutit, nõrutada, maitsestada sidrunimahla ja oliiviõliga ning lisada fetakuubikuid. Hanemaltsa seemneid võib kuivatada ja lisada näiteks müslile – need maitsevad kergelt pähklised.