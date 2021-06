Lugeja küsib | Miks tasub maaomanikul oma maade jahimeestele kasutada andmiseks leping sõlmida? 

Kui lepingut ei ole

Tuleb silmas pidada, et leping on kahe osapoole kokkulepe. Kui ühe poole tingimused teisele poolele ei sobi, jääb jahindusleping kas sõlmimata ja jaht jätkub ilma lepinguta või keelab maaomanik oma maal jahipidamise. Lepingu mittesõlmimise korral riskivad mõlemad osapooled – maaomanik näiteks sellega, et ulukid söövad liiga palju tema maal kasvavaid taimi ja teevad muid kahjustusi. Jahiselts aga riskib sellega, et temaga rahulolematud maaomanikud otsustavad ühineda ning taotlevad senise jahipiirkonna kasutaja väljavahetamist.

Lepingutega seoses on hakanud levima mitmed valearvamused. Näiteks on väidetud, justkui peaks maaomanik, kes ei soovi lepingut sõlmida, kinni maksma naabrite maadele tekitatud ulukikahjud. See väide on vale. Teise korduvalt meie kõrvu jõudnud väite järgi ei ole võimalik lepingut sõlmimata keelata oma maal jahipidamist. Ka see väide on vale. Jahipidamise keelamiseks tuleb oma soovist teavitada Keskkonnaametit ja jahipiirkonna kasutajat.