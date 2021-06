Metsameister Erki Vinni: „Meie töö põhineb usaldusel“ 

Suure osa ajast võtab erametsaomanike nõustamine ja seetõttu on Erki telefon pidevalt punane. Kuigi ta teeb nõustamistööd juba aastaid, ei paista sel lõppu ning see on väga hea – mida rohkem teadlikke metsaomanike, seda parem. Tema klientide seas leidub kogemustega metsaomanikke, kellele kulub hea nõu samuti marjaks ära, kuid palju on ka värskeid metsaomanikke, kes on näiteks pärinud metsa vanematelt.

Kõige värskemad Looduse uudised otse sinu postkasti Tihti ei tea vastsed metsaomanikud metsandusest eriti palju ja nii pöörduvadki nad konsulendi poole. Erki sõnul on see tark otsus, sest metsa ise või koostööpartnerite abil majandada on tunduvalt mõistlikum kui see kohe rahaks vahetada.

Omand kohustab, kuid metsaomanikele, kes ei taha ega oska metsas ise majandada, pakub metsaühistu suisa kompleksteenust, alates uuendusraiest kuni uute taimede istutuseni ja kultuuri hooldamiseni. Tehniliselt näeb see välja nii, et omanikuga lepitakse kokku lähiaastate majandamiskava – kui vaja, tehakse uuendusraied ning saadud tulust hilisemad tööd, näiteks istutus- ja kultuuride hooldustööd. „Omanik saab siis lihtsalt metsa väärtuse kasvu nautida ega pea seda ära müüma,“ lisab metsameister.

Kuigi raiesmikud ei pruugi meile meeldida, on need uue elu aluseks Foto: Sander Silm

Usaldus – kõige alus

Kuigi metsameister on nõu ja jõuga abiks, tuleb otsuseid teha siiski metsaomanikul endal. Uuendusraiete puhul peab omanik otsustama, kas ja kellel raieõigust müüb või arveldab reaalse puitmaterjali väljatuleku alusel.

Metsameister Erki Vinni majandab viimati toodud alusel ja siinkohal on põhjus lihtne. Raieõigust müües annab omanik ära võimaluse raietööde puhul kaasa rääkida, kuid Erki Vinni on töid planeerides väga paindlik. Paljudel metsaomanikel on erisoove ja tahtmisi ning Erki püüab töid planeerides arvestada iga juhtumi n-ö eripäradega.