Meenutades õpetajat, dotsent Lembit Muistet 

Lembit Muiste oli hinnatud lõputööde juhendajana. Tema suhtumine üliõpilastesse oli mõistev ja rahulik. Muiste ja tema kaasaegsete tegevust, nende ellusuhtumist, käitumisstiili ja väärtushinnanguid mõistame palju paremini nüüd, kus sõjaaegsed elulood on vabalt ja ausalt avalikud. Üliõpilasena ei teadnud me ju oma õppejõudude elust midagi, näiteks Lembit Muiste sõjateest Sinimägedes. Nüüd võime öelda, et Muistel oli sõja-aastail õnne ning meil, üliõpilastel oli õnne, et meid koolitas elukogemustega inimene, kes hoidis väärtusi, mida oli reaalne nõukogude aja tingimustes üliõpilastele edasi anda. Heameel on ka sellest, et Lembit Muiste poeg Peeter Muiste on jätkanud metsameeste koolitamist metsatööstuse professorina.