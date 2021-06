Metsandusuudiseid | Palgi hind läheb endiselt üles, küttepuit rekordiliselt odav 

Kõige värskemad Looduse uudised otse sinu postkasti

Arengukava peaeesmärk on, et Eesti metsandus oleks kestlik ja selle saavutamiseks on püstitatud kolme alaeesmärki:

• Metsandus arvestab kliimamuutuste ning metsade elurikkuse seisundiga

• Metsasektor on majanduslikult konkurentsivõimeline

• Metsandus on kaasav ning arvestab sotsiaalsete ja kultuuriliste väärtustega