Juhtkiri | Aktuaalne märksõna on õigusselgus 

Metsaomanikud pelgavad, et pesitsusaegne raierahu, mida enamik metsaomanikest niikuinii peab, on vaid esimene samm. Mis siis, kui survegrupid hakkavad nõudma igasuguse majandustegevuse lõpetamist loomade-lindude potentsiaalses elupaigas?

Tahaksime siiski loota, et selline küsimus jääb vaid demagoogia valdkonda. Pesitsusrahu on elementaarne ja küllap metsatööstuski suudab töö perioodilisusega kohaneda. Puidutöötlejail on võimalik oma tooret ka ette varuda ning värsket materjali tuleb metsast taas peale siis, kui linnurahu läbi saab.

Nüüd tuleks aga üle vaadata ja vajadusel kohandada meie siseriiklik õiguskord Euroopa Liidu kohtu hiljutise otsuse valguses, et pesitsusajal linde häirida ei tohi – ei kaitsealuseid ega tavalisi liike. Et teema oleks juriidiliselt täiesti üheselt selge. Oleme kindlad, et vähemalt 99,9 % Eesti metsamehi on tublid töömehed, kes järgivad kehtivat seadusandlust hoolsalt.