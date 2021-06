Ilmatargad ütlevad, milline on ilm suvisel pööripäeval 

LÕKKE JAOKS IDEAALNE ILM: Raplamaa ilmatark Arvo Saidla ehk Metsavana ütleb naljatades, et jaanipäeval praepanni vaja ei lähe. Praadida saab päikese käes või lõkke kohal. Foto: Heiko Kruusi

Vanarahva tarkus ütleb, et kui jüripäeva paiku saab käia särgiväel, siis pärast jaanipäeva tuleb kasukas selga tõmmata. Kuna sellel aastal oli jüripäeva ilm eriliselt jahe, siis jääb vaid loota, et suvi kostitab neid suure soojaga. Ilmavaatleja ja metsamees Jaan Kalda igatahes usub, et jaanipäev tuleb pigem ilus ja kuiv. „Peale kogu seda koroonajama oleks see eestlastele ilus kingitus,“ leiab ta.