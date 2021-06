Priit Toomits: „Kui kalal käid, lendab köögis taldrikuid vähem.“ 

Miks sa otsustasid, et sinust peab just kokk saama?

Isa oli omaaegse Tartu Plastmasstoodete Katsetehase söökla autojuht ja võttis mind vahel kööki kaasa. Kui siis kogu see köögitädide kamp kokku jooksis, et anname ikka lapsele süüa ka, oli see omamoodi lahe. Toidud olid ka hoopis teistsugused kui kodus, köök suur ja kõik jube põnev. Eks see sealt hakkas. Ja no eks ma kodus ka tegin sutsuke enne seda süüa. Kogu pere naerab siiani, kuidas ma endale tatraputru keetsin. Panin keema ja siis vaatasin seda veerandit kilo seal poti põhjas, et no sellest mulle küll ei jätku. Muudkui valasin tatart juurde, no kilo-poolteist ilmselt kokku. Krt, alustasin ühe potiga, aga lõpetasin nelja või viiega ….

Olid sellised omamoodi ajad, kui kutseka lõpetanud 18-aastane piimahabe sai kohe peakokaks.

Jah, ma olin Kaunases praktikal, kui üks sealne kelner ütles, et miski täiesti uuel seninägematul tasemel restoran on tegemisel ja mine proovi. Andis ühe Annelinna korteri aadressi, et mine küsi Urmast (Urmas Jõks – toim) ja ütle, et mina saatsin. Millised ajad, eks ole? Mitte et võtad taskust telefoni ja helistad.

Läksin kohale, lasin kella ja – ukse teeb lahti kena tütarlaps, kes küsib üllatunult, et oi, Priit, mida sina siin teed? Selgus, et see oli Urmase tütar, me olime tutvunud suvel, kui nende võrkpallitrennil oli Lähtel laager. No ja siis oli mul vist päris hea soovitaja. Rääkisime paar korda, korra tulid uue kõrtsi omanikud Kaunasest ka läbi, andsid mulle 20 dollarit ja käskisid endale korralikud noad osta. Sellest ma sain aru, et olen vist tööle võetud (naerab). Ja nii läks, sain Gildi Trahteri peakokaks.

Academic Food Labi meisterkokk Priit Toomits Foto: Stanislav Moshkov

Sealt edasi oled chef olnud nii suure hulga Eesti restoranimaailma tippude juures, et enne läheb Issanda päike looja, kui me neist kas või pooli nimetada jõuame. Aga kuidas sa uuesti kalapüügi juurde jõudsid?