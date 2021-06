Kohapüük Emajõel – kõik, mida peaks teadma alustav kohakütt 

Kell käib napilt kolmandat hommikutundi, kui pilliroos pikutavad pardid kuulevad esimese paadi röögatusi. Päikesetõusuks on jõel juba paarkümmend alust ja pardid ei tea, kuhu end lainete eest peita. Nad ei tea ka, et see kõik on vaid algus ja päeva lõpuks on jõel aluseid neist rohkem.