Mõtteharjutus: kui õige jätaks Pärnu lahe koha- ja ahvenapüügi vaid harrastuskalastajate pärusmaaks? 

MILLISED ON PLUSSID? Esiteks on see kasulik kalavarudele. Ahvenavaru seis rannikumeres on äärmiselt halb. EKS ja teised organisatsioonid on varem välja pakkunud, et vähemalt kudeajal võiks ahvenapüügil meres pausi teha. Teadlased on korduvalt soovitanud kutseline ahvenapüük Pärnu lahel paariks aastaks üldse peatada, et populatsioon saaks taastuda. Teadlased annavad sellist nõu igal aastal piirangute kehtestamisel, kahjuks pole Keskkonnaministeerium teadlasi ja harrastajate organisatsioone kordagi kuulda võtnud.