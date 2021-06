Kuhu minna | Räime püüdma! 

Rakenduse otsa käib enamasti 20-grammine pliiraskus. Heitmise kaugus ei ole oluline – piisab, kui rakendus üle kai serva vette lasta. Esmalt lase tina põhja peale, seejärel keri see paarkümmend sentimeetrit ülespoole. Nutikas on kinnitada liin poolil oleva sälgu taha, nii pole vaja igal heitel uuesti sügavusega jändama hakata. Nüüd on sul käes püügisügavus, kus võib loota, et tina põhja kinni ei jää.