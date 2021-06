Kas Eestis saab ka lõhet trollida? Jah, muidugi! 

KUIDAS PÜÜK KÄIB? Landid viiakse paadist eemale plaaneritega, mis hoiavad landi paadist etteantud kaugusel. Ivo ja Olev on proovinud erinevate tootjate plaanereid, aga kõige paremaks on osutunud Rootsi ettevõtte Ghost Supra Cruz V2 omad. Paadi kiirus on lantidega püüdes 4,5‒5,2 km/h ja loodusliku söödaga 3,2‒3,6 km/h.

Kaugemate lantide sügavus pinnast võiks alata näiteks ühest meetrist ja tulla siis paari meetri kaupa allapoole iga paadile lähemal oleva ridva puhul. Ridva võib aseta püügile ka otse paadi kõrvale, sest soomlaste foorumites kõlab arusaam, et lõhe võib tulla toimuvat uudistama otse paadi kiiluvette. Ent samas lastakse landid downrigger'itega sügavale samuti just sel põhjusel, et lõhe näeb paati ja sukeldub selle eest sügavamale. Mine võta kinni, kus see tõde on.

Osade lantide ette rakendavad Ivo ja Olev umbes 0,7‒1,2 meetri kaugusele nn peibutusplaadi. See on landi moodi plastist asjandus, millel siiski pole konkse küljes. Peibutusplaadi ülesanne on äratada lõhe tähelepanu ja tuua ta lanti uudistama. Päris iga landi ette Ivo ja Olev peibutusplaati siiski ei pane. Peibutusplaatide arvu valib kalamees vastavalt oma kogemusele ja sellele, kas kasutatakse lante või söödakala.

LANDID JA PEIBUTUSPLAADID. Soomlaste eeskujul kasutavad Ivo ja Olev tavalistest plekklantidest märksa suuremaid mudeleid. Foto: Margo Pajuste

Ivo ja Olev kasutavad firma Rhino lõhepüügi plekklante, mida Eestis saab osta näiteks Salmost. Samuti on nende landikarpides Ismo, Tiura ja Grizzly lante.

Algajal tekib muidugi küsimus, kuidas kõik need rakendused omavahel sassi ei lähe, kui lõhe tõepoolest otsa tuleb. Landid hoiavad siiski üksteisest piisavalt eemale ning kui kala võtab, veab ta kohe välja kümneid meetreid liini ja liigub paadist kaugemale. Enne kala paadi juurde toomist võetakse eesolevad ridvad välja. Lõhe väsitamine toimub samuti paadist kaugel ja kui õnnestub kala lõpuks paadi juurde tuua, tuleb jälgida, et ahtri taga vees oleks piisavalt vaba ruumi, et liinid omavahel segi ei läheks. Kuid sassiminekut tuleb siiski ette.

PÜÜDA SAAB KA LOODUSLIKU SÖÖDAGA. Peale lantide püütakse Soomes päris palju ka surnud kala, näiteks viidika ja räimega. Kala rakendamiseks on müügil spetsiaalsed rakised, mis hoiavad kala liini otsas ning millega on koguni võimalik muuta kala keha painet ja seega ka mängu.