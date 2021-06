Ettevaatust, mürgised taimed! 

Mõni taim võib ärritada üksnes limaskesti ja siis on taimemahlaga kokku puutuval nahapinnal tavaliselt tunda põletust. Võimalik on taime suhu sattumisel valu suus, neelamisel ka süljevoolus ja neelus, kuid halvemal juhul võib tugevast ärritusest tekkida ka kõriturse.

TULP. Mitte mingil juhul ei tohiks tulbisibulaid kasutada tavalise söögisibula asemel. Foto: Shutterstock

SÜÜAKSE KA TULPE JA KELLUKESI. Kevadeti sagenevad meie infoliinile 16 662 ka kõned lapsevanematelt, kelle järeltulijad on söönud lumi- või märtsikellukeste õisi, varsi või lehti. Need ei tekita väheses koguses kogu organismile mõjuvaid mürgistusi, küll aga ärritab taimede mahl väga nahka, limaskesti ja silmi. Kindlasti on siis vaja suu kiiresti loputada ja ka käsi pesta.

Ettevaatlik tasub olla ka ülaste korjamisel, kelle mahl võib nahka tugevalt ärritada. Peale ülase tekitab ka kullerkupu ja kuutõverohu närimine või väikese koguse maitsmine põletavat tunnet suus ja neelus, vahel ka haavandeid ja kõhuvalu. Siiski tuleb mainida, et sageli infoliinil 16 662 lapsevanematele muret valmistanud maikelluke ehk piibeleht nahaga kokkupuutel mürgistust ei põhjusta. Samuti pole karta mürgistust, kui laps lonksab paar lonksu kevadlillede vaasi vett. Ent süüa neid taimi siiski ei tasu.

Mürgistusinfoliinilt küsitakse sageli nõu ka piibelehe ja ussilaka marja söömise kohta, ent mürgistusega need ei lõpe. Kui laps pistab kogemata mõne marja nahka, ei vii see veel mürgistuseni. Nende marjade ülim mürgisus on vanast ajast jäänud müüt, mille kohta on nüüd rahvusvaheliselt kogutud rohkem usaldusväärset infot. Küll aga on vaja tervisekontrolli, kui on söödud viis või enam marja.

KULLERKUPP. Üldtuntud lille suhu sattumine tekitab põletustunnet, vahel ka kõhuvalu. Foto: Shutterstock

Üllatavaid taimi, mis jõuavad silmailu nautimise asemel hoopis suhu, on veelgi. Kevadel sagenevad kõned tulbilehtede söömisest. On esinenud juhtumeid, kus tulbisibulaid on eksikombel toidu sisse hakitud ja tulemuseks saadud väga ebameeldiv oksendamisperiood. Vahel aetakse naat segamini mõne muu tärkava ja mürgise taimega, sel kevadel oli juhtum täpilise surmaputkega.