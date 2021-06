Ära unusta peamisi reegleid looduses liikujatele! 

KUI LIIGUD JALGSI KALLASRAJAL. Kallasrada on avalikult kasutatava veekogu ääres olev kaldariba veekogu avalikuks kasutamiseks ning selle ääres viibimiseks ja liikumiseks. Laevatatavate veekogude ääres on kallasraja laius 10 meetrit, teistel avalikel veekogudel 4 meetrit. Kaldaomanik peab igaühel lubama kallasrada kasutada. Loomulikult tuleb mööda kallasrada liikujal suhtuda austusega loodusesse ning arvestada maaomaniku huvidega – oma jäätmed võta koju minnes kaasa, väldi omandi kahjustamist ja kodurahu häirimist.

Kalapüügi keeluajad juunis ja juulis

Linaskit on keelatud püüda 20. juunist 20. juulini, välja arvatud lihtkäsiõnge, käsiõnge ja põhjaõngega. Endla järves ja Sinijärves on püük keelatud 1. aprillist 20. juulini kõigi püügivahenditega.

Kohapüügikeeld Läänemeres kehtib kuni 15. juulini. Siseveekogudes võib koha püüda alates 11. juunist. Emajõel kalastajatel tuleb arvestada sellega, et Koosa jõe suudmest kuni Peipsi järveni kestab püügikeeld 15. juunini. Tuletame meelde ka seda, et ühes ööpäevas on lubatud püüda kuni 5 koha.

Meeldetuletuseks veel, et jõevähi püük on lubatud ainult augustikuus ning ühes ööpäevas on lubatud püüda kuni 75 mõõdulist jõevähki. Jõevähi alammõõt on 11 cm.