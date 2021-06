Euroopa Liit valmistub keelustama plii kasutamist kalastuses 

MILLISED ON ALTERNATIIVID? Jahimeestele on plii kasutamise lõpetamine tuttav teema, sest veelinnujaht pliihaavlitega on Eestis keelatud juba 2013. aastast. Kartus, et alternatiivsed materjalid on märksa kallimad, ei osutunud tõeks ‒ terashaavlid on täna pliiga samas hinnaklassis. EL on võtnud nüüd suuna lõpetada kahe aasta pärast pliihaavlite kasutamine märgaladel ja neist 100 meetri raadiuses.