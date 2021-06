Kargan kuival, ujun vees, tahan lennata! 

ETTEVAATUST, NEED KÕIK ON HIRMSAD KISKJAD! Mardikavalmikud hingavad välisõhku ka vee all. Seal isoleerivad nad hingamistorude otsad kas suure tiibadealuse mulli või mikromullikestest kirmega. Suure mulli omanikud uuendavad seda aeg-ajalt veepinnal. Pisimullide kandjad saavad vajalikku kosutust sinna imbuvast vees lahustunud hapnikust. Enamik vastseid upitab veepinnale tagakeha tipus paiknevad hingamisavad, või leiduvad neil tagakehal lõpused. Aga roomardikate vastsed kasutavad hingamiseks hoopis veealuste taimevarte õõnsusi.

Ujurlased, kukriklased (nii valmikud kui ka vastsed), kollaujurlaste valmikud ja vesimardiklaste vastsed on kiskjad. Muud toituvad kas pealiskasvust või on kõigesööjad. Roomardikad närivad tooreid taimi. Loomtoidulistel vastsetel on teravad lõuad (joonis 4L-M), millega nad süstivad saagi kehasse kõigepealt mürgiseid ensüüme ja imevad ta seepeale tühjaks, just nagu ämblikudki. Suured isendid suudavad süüa nii kalamaime kui ka surnud kalu. Ise on nad samuti kalade toiduks (välja arvatud mürgised kukriklased). Suurte ujurite tükke on välja tulnud näiteks forellide magudest, vaatamata sellele, et nood liigid forellijõgedes elama ei peaks. Kuuvalgetel öödel püüavad suuri lendavaid valmikuid osavalt väikesed kakud, napsates pehmeid tagakehi.