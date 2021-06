Kalad ja kalapüük minu elus: protsess ja emotsioon kaaluvad saagi üles 

Suvel ojas mulistades avastasime, et seal elavad mingid kõva koorikuga valusalt näpistavad olendid. Jõevähid! Neid elas seal uskumatult palju. Tohtisime suuri vähke, kellel ei olnud laka all marja, koju tuua korraga pool korvitäit. Ema seletas püügipiirangut sellega, et rohkem ei söö me korraga ära. Püüdsime neid palja käega otse urust.

Kuidas ujumise selgeks saime, ei mäletagi. Tundub, nagu oleksime seda sünnist saati osanud. Igatahes sügavaid, üle pea kohti me ei kartnud.

TEIB. Kudema tulevad kalad trügisid kevadel massiliselt eelnimetatud ojasse. Foto: Shutterstock

ALGAB PÄRIS KALAPÜÜK. Mõned korrad suve jooksul tuli isagi kalale. Enamasti polnud tal selleks aega. Püügivahendina kasutas ta liivi. See on kolmnurkne, võrguga kaetud, aktiivseks püügiks mõeldud püünis. Kalamees müttab vees ringi ja peletab purikaid kupulehtede varjust lõksu. Suuremad haugid olid pärast kudemist Peipsisse naasnud, väiksemaid, kuni kiloseid, leidus aga hulgi. Meie vennaga tassisime kalakotti.

Suuremaks saades, kui juba koolis käisime, õpetas isa meid kokredega sügavamatest hauakohtadest haugi püüdma. Oli see vast põnev ettevõtmine! Püügi kogustele seadis piirangud ema: ainult nii palju, kui on vaja üheks söögikorraks. Kala pidi kõige paremini värske seisma vees. Võtta tuleb siis, kui on vaja. Polnud meil ju elektrit ega külmkappi.

Lisaks haugile sooritasid kevadisel ajal pikki kudemisrändeid teivid. Meie kandis kutsuti neid mätjateks. Et neid õnge ja ussiga püüda saab, sellest ei teadnud meie vennaksega midagi. Kasutasime nende jahtimiseks kitsamates ja madalamates kohtades kahva. Püügilimiidiks oli pool pange. Meie arusaamist mööda oli tegemist ebaõiglase nõudega. Vahel oli kala sedavõrd palju, et ei saanudki tõsiselt püüdma hakata, kui lubatud kogus oligi käes.

Edaspidi olud muutusid. Algas üleüldine metsade kuivendamine ja teedevõrgustiku rajamine. Linnutaja ojast on tänaseks saanud kanal. Mingil põhjusel on süvendamata jäänud paari kilomeetri pikkune lõik. Paiguti kasvab seal isegi vesikuppe. Vett on vähe, sügavaid kohti enam pole. Ojasäng on mattunud mutta ja suvel vesi lausa haiseb. Paljudes kohtades on ojaäärne mets maha võetud ja kaldad raskete metsamasinate poolt lõhutud. Haug ega teib sinna enam kudema ei tule. Ainus kala, keda vähesel määral leidub, on luukarits. Vähkidest pole aastakümneid enam jälgegi. Süvendamata alal elab koprapere. Nende loodud paisjärves on hea koelmukoht kahepaiksetele. Seal leiavad kodu mitmed soo- ja veelinnud, kellele käivad jahti pidamas mink ja saarmas. Elu läheb edasi, loodus tühja kohta ei salli.