Foto | Kõrvukrätsude salapärane maailm 

Kõrvukräts on üks neist lindudest, keda teatakse pigem öökulli või kakuna.

Tihti tulebki rätsu nime asemel kasutada just üht neist kahest, et küsija saaks aru, miks ma videvikus mõne heinamaa servas istun ja ümbrust jälgin, teleobjektiiviga kaamera põlvedel puhkamas.

Kõrvukräts on varesest pisut väiksem lind, aga seda vaid kehasuuruselt. Tiiva siruulatus on tal varese omast pea topelt suurem ja lend täiesti hääletu nagu kõigil kakulistel.

Kõrvukrätsuks nimetatakse seda lindu seetõttu, et tal on iseloomulikud suliskõrvad, mis paigal istudes ja ärevuses olles püstiasendisse liiguvad.

RÄTS JAHIB MADALAL. Meie oludes on kõrvukräts peaaegu täielikult rändlind. Talvel kohatakse Eestis vaid mõnd üksikut siia jäänud või põhja poolt tulnud tegelast, kes üritab lund ja külma trotsida. Kui toitu on piisavalt, suudab räts ka talve üle elada, kuid väga tavapärane see siiski pole.