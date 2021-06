Inertsivabade rullide hooldusest: mida saab kalamees ise teha, et rull kestaks kauem? III osa. Hooldame rulli käepidet 

Julgen väita, et üht väga head rulli eristabki natuke viletsamast see, et heal rullil töötavad kõik sõlmed täpselt ja sujuvalt. 85% rullidest, mis minu lauale jõuavad, on käepidemenuppude laager väsinud või puks kulunud. Sellest saab järeldada, et tegemist on laialt levinud probleemiga ning järgnevalt näitan, mida saab igaüks ise teha, et rulli käepideme tervis oleks suurepärases korras võimalikult kaua. Samuti vaatame üle, kuidas remontida juba defektiga käepidet või tuunida käepidemenuppu lihtsa vaevaga, vahetades nailonpuksi kuullaagri vastu.