Juhtkiri | Kuritegu ei tasu ennast ära 

Õnneks peavad kalamehed ma usun, et 99-protsendilises enamuses kehtestatud püügipiirangutest kinni. Ülejäänud kaduvväikesest osast ehk pooled rikuvad reegleid teadmatusest – mis seadusesilma poolelt vaadatuna pole õigustus, kuid inimlikult mõistetav. Ja veel pool protsenti on paadunud rikkujad, keda ei peata ka teadmine, et asja avalikuks saades on kogu renomee rikutud. Eluks ajaks.