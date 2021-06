Mida tähendavad kirjad magamiskotil? 

Magamiskoti teeb heaks või halvaks soojustus. Tegelikult muidugi ei ole ükski magamiskott hea või halb, küsimus on vaid selles, kas kasutad sobivat. Erinevad magamiskotid on mõeldud erinevatesse tingimustesse.

Igale magamiskotile on märgitud nn piirtemperatuurid (ingl k limit), millest lähtuda koti valimisel. Inimesed tajuvad külma erinevalt – kui tunnistad endale, et oled külmavares, võta julgelt soojem magamiskott. Samuti on naised enamasti külmakartlikumad kui mehed. Kui magamiskotis hakkab palav, saad küljeluku lahti teha ja nii oma voodit ventileerida. Variant, et sul hakkab öösel külm, on juba halvem.