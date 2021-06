Tulla võib äikest, tuult ja rahet, kuid troopiline õhumass ei taandu 

Teisipäeval laieneb Skandinaavia kohal areneva madalrõhuala idaserv üle Läänemere. Õhumass on kuum, niiske ja ebastabiilne. Hoovihma ja äikesevõimalus suureneb 50-75 protsendini. Tuul puhub lõunakaarest ja on nõrk. Õhutemperatuur öösel 18..22, päeval 28..35 kraadi, rannikul kohati 25 kraadi.



Jaaniõhtul ja jaaniööl sajab kohati hoovihma, võib olla ka äikest. Suurem on vihmavõimalus Kesk- ja Ida-Eestis.



Kolmapäeval areneb üle Baltimaade ja Soome madalrõhuvööd. Öösel sajab hoovihma kohati, võib olla ka äikest. Päeval arenevad kuumas ja niiskes õhumassis võimsad rünksajupilved. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja kohati on sadu tugev. Hoovihma ja äikese tõenäosus läheneb 90 protsendile. Tuul on nõrk, äikeseajal tugevate puhangutega. Õhutemperatuur öösel 17..22, päeval 23..27 kraadi.