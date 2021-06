GALERII | Jaaniööl sai imetleda helkivaid ööpilvi 

Helkivad ööpilved ehk polaarmesosfääripilved on hõbehallid või valkjad, vahel ka kuldsed pilved, mis on nähtavad 50–70° põhja- ja lõunalaiusel suvel kesköö paiku põhjataevas. Pilved asuvad 75–85 km kõrgusel ja on nähtavad, kui allpool horisonti asuv päike neid valgustab.



Fotod on tehtud Viljandimaal.