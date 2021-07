KES ON NÄINUD? Omanik otsib juunikuus kaduma läinud papagoid 

Pikasabaline Roma nime kandev aara läks kaduma Ellamaa–Turba kergliiklusteel Saue vallas. Linnul ei ole küljes trakse ega rihma. Paar päeva pärast äralendu terendas omanik Mary-Heleenile juba lootus, et peagi on lind kodus tagasi. Nimelt nähti aarat pisut kaugemal kadumispaigast ühe kõrge kuuse otsas.

Foto: Erakogu

Viimati nähti Romat 29. juunil Riisipere viadukti raudteetammi kohal. Mary-Heleen palub kõiki inimesi, et nad hoiaksid silmad lahti. Pere on ootel ja leidnud ka inimese, kes on valmis kohe korvtõstukiga appi minema, kui Roma asukoht kindlaks tehakse.