PIINAD LAUSPÄIKESES! Loomaarst: paha vaadata, kui omanikud võtavad lemmiku randa kaasa 

Suveperiood on loomaarstidele kibekiire aeg: kliinikutesse satuvad paljud isutud ja loiud loomad, samuti haavata saanud lemmikud. Inimesed liiguvad rohkem ringi ja nii juhtub tihedamalt õnnetusi ka lemmikloomadega. Sõle loomakliiniku arst Ketlin Sõstra toob välja, et kuumarabandus ei ähvarda loomi vaid õues. „Meil on olnud üks kuumarabandusega tšintšilja. Pisikeste puhul mängib rolli ka see, kui toas on temperatuur liiga kõrge,“ selgitab ta.