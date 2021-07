MEELESPEA KOERAOMANIKULE | Loomaarst Tiina Toomet: kuumus ohustab eelkõige kutsikaid, vanakesi ja lühininalisi tõuge 

Loomaarst Tiina Toomet soovitab palava ilmaga tänaval jalutades arvestada sellega, et asfalt on väga kuum. Inimestel on jalanõud, aga koer peab liikuma oma käpapadjakestel. Nii mõnigi kord on see päädinud tõsise põletusega. Omanik võiks palja jalaga katsuda teekatte kuumust, enne kui koeraga sinna jalutama läheb.