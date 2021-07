Algab kohapüük Pärnu lahel 

Kordame igaks juhuks üle, et keeluaeg kestab kuni 15. juulini (kaasa arvatud) ja seega võib lahele koha püüdma minna alles 16. juulil.

MIDA MEELES PIDADA? Kõik alamõõdulised kalad tuleb kohe konksu otsast vabastada ja tagasi vette lasta. Meres on koha alammõõt 46 cm, mida mõõdetakse ninamikust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni. Väiksemaid kohasid ei tohi püüda.

Pärnu jõe suudmes asuvad kalapüügi keelualad, mis on mõlemal pool muuli ja muuli otstest 1 km ulatuses. Eelmisel aastal sattusid mõned kalastajad keelualale ja neid tuli sealt mujale suunata. Lisaks on keeluala kõrval aasta ringi ajutine keeluala, kus kalapüük on keelatud kuni 15. juulini.