NUMBER TEADA! Just nii mitu karu võib uuel jahihooajal küttida 

Ühtlasi tegi töörühm keskkonnaametile ettepaneku, et karu üldise ja piirkondliku küttimismahu jaotusel võetaks aluseks keskkonnaagentuuri poolt koostatud ulukiseirearuanne. Töörühm tahab, et küttimismahud oleks jagatud nii, et jahi jooksul oleks võimalik anda juurde küttimislubasid piirkondadesse, kus esmane küttimismaht on saavutatud, kuid kahjustused jätkuvad.