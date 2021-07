Kuhu minna | Merele – säinast püüdma! 

Palavusega ei pruugi haugipüügist head nahka saada ja ahven alles koguneb parve. Forelliniredele võssa ragistama ega isegi Emajõele koha püüdma me head lugejat kah ei saada – kahju on inimestest. Tänavused parmud on üleloomulike võimetega, neid on palju ja sisemaal pea igal pool. Teame kalameest, kes kinnitab, et üks suuremat sorti elukas olevat teda läbi gore-tex jope hammustanud. Eks need neid kalameeste jutte ole ka igasuguseid, aga ikkagi.