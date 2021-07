Jama jutt, et Lääne-Virumaal kala ei saa! 

Porkunis on aga söödavad võdikud kohati vaat et asendamatud. Kui Järanikul või Kamarikul võid Crazy Fishi aniisilõhnalist kummilutti tulutult loopima jäädagi, siis Porkuni ahvenad ajab see suisa hulluks.

LÄÄNE-VIRU KOHUSTUSLIKUD LANDID. 1 ja 2 Traperi Killer Shad, 3 Apetito, 4 Crazy Fish aniisilõhnaline Porkuni murdja, 5 ja 6 tundmatut päritolu vähiimitatsioonid Kamarikule. Foto: Andres Pulver

Tänavu käisin Kamarikul enne jaani paar korda proovimas. Inimeseloom teab küll, et vara on, aga kihk on suur. Loomulikult oli vara ja saagiks vaid 1–2 ahvenat. Järanikul tegi ahven suu lahti tavalisest pisut varem, hull võtt algas aga ikka 15. juuni paiku.

17. juunil tõmbasin kahe ja poole tunniga välja üle 30 ahvena ning sealt edasi läksid saagid üha suuremaks. 21. juunil, suure soojalaine tipul, käisin järvel hommikupoolikul. Peale minnes oli õhusooja 26, maha tulles 29 kraadi. Ahvenat see ei häirinud ja sumpa kogunes üle 40 kala.

Ainuke viga on see, et kalad võiksid olla suuremad – Järanikul on ahvena keskmine pikkus 15 sentimeetrit. Juuni viimastel päevadel tuli ikka üle 40 kala paari-kolme tunniga, samm paremuse poole oli aga see, et vahele hakkas viskama juba paarisajagrammiseid isendeid ja suuremad kalad oli omajagu 20 sentimeetrist pikemad.

KUIDAS PÜÜDA? Eemaleviidud raskusega rakendusega võib püüda nagu jigitades ehk paar rullipööret ja paus, aga paremaid tulemusi kipub andma aeglane kerimine. Vahel on aga kõige parem teha ridvaga külgsuunas sujuv ja aeglane tõmme kuni meetri ulatuses ning pärast pausi liin pingule kerida.

Mina kasutan ahvenapüügil ameeriklaste Eagle Claw Powerlight ritva. Pikkust on sel kuus ja pool jalga ning test kuueteistkümnendikust veerandi untsini. Maakeeli siis 2,01 meetrit ja 2–8 grammi. Et tegemist on suhteliselt jäiga keskpaindega planguga, saab sellega rahulikult ka kümnegrammist raskust lennutada ja küljelt küljele vehkida. Rulliks on peal lihtne Shimano Catana 2500 suuruses.