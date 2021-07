Rainer Mahl: „Mulle meeldib, kui kala saamiseks on vaja vaeva näha!“ 

Silikoonlante on Raineril kaasas kolm suurt karbitäit ja väheste eranditega on need Relaxi toodang. „Need on näidanud, et töötavad, ja milleks siis midagi muud taga ajada,“ ütleb Rainer.

VÄHE TEISTMOODI LANDID. Vahel pakub Rainer ka kohale tavapärasest u 10 sentimeetrist suuremaid silikoone ja see töötab. Foto: Margo Pajuste

LÄHEB PÜÜGIKS. Raineri paat on Rootsi päritolu Marine, millele ta on ise peale teinud sileda, pardaga tasa põranda nagu tantsuplatsi. Põranda all on paar mahukat panipaika, kuhu mahub ära kogu varustus, ka ridvad. Jõe põhja loeb Rainer Lowrance’i Hook Reveal 9plotterilt, mis on seadistatud nii, et näitab seistes ja aeglasel käigul ära ka kalad.

Paadi ankurdab Rainer elektrimootoriga augu ülemisse serva ja siit hakkame diagonaalis allavoolu jigitama. Rainer püüab pigem kergemapoolsete jigipeadega – täna alustab 18-grammistega ja vaid mõnes kiire vooluga kohas kasutab 21-grammiseid päid.

Alustame klassikaliste rohekates toonides silikoonlantidega. Pool tundi loobitud, ei juhtu meil mitte midagi. Vahetame silikoone, otsas käivad nii soojad rohekad-kollased kui ka külmemad toonid, ka naturaalne hõbedane viidikas saab püügiaega. „Ma tegelikult väga värviusku ei ole, pigem loeb mäng,“ nendib Rainer. Sellegipoolest proovib ta mitmeid ülimalt sätendavaid, isegi roosaka ja lilla põhitooniga lante. Ei või iial teada, pealegi ütleb Rainer, et sädelust peab landil päikesega kindlasti olema. Ja päike paistab nii, et vähe pole. Vahetame püügikohti ja kui mõne augu serval õnnestub paat kõrgete puude alla varju ankurdada, pole elul väga vigagi. Sellegipoolest ei saa me esimeste tundide jooksul mitte ühtegi võttu, kahtlastest tonksudest (oli see nüüd kala või ei?) rääkimata.

EMAJÕE ELURIKKUS. Selline pilt avanes püügil u kl 9.30. Põdrad ei otsi silda või Kavastu parvemeest. Kui ikka vaja on, minnakse raginal läbi võsa ja pilliroo ning ujutakse teisele kaldale. Foto: Margo Pajuste

KALAPÜÜK JÄI AASTAIKS SOIKU. Kohapüük on vähemalt ses suhtes hea püük, et saab vabalt lobiseda, suuremat vaikusenõuet siin ei ole. „Et miks ma kalal käin?“ kordab Rainer küsimust. „Ma nüüd ei teagi, kas on see üks omamoodi haigus või hoopis taltsutamatu kirg ja hobi? Arvan, et natuke üht ja natuke teist. Miskipärast ma ometi leian ennast ikka ja jälle kusagil võsa vahel forelli taga ajamas või paadiga vee peal. Eks mingil määral käin ka seetõttu, et saada eemale argipäevast ning nautida seda rahu ja vaikust, mida kalapüük ja looduses olemine pakuvad. Vahel vaatad aknast välja ja tõded, et kohe üldse ei ole võtu ilm, aga ikka on vaja minna. No ja kui siis juhtubki, et kala ei saa, siis on see ju ikkagi üks healoomuline haigus, kuna saad ikkagi värske õhu käes mitu head tundi veedetud.“