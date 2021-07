Kui koer naeratab kogu südamest ehk Kas loomadel on huumorisoon? 

Inimesed hakkavadki naerma ja karjuma ja kilkama ja hüppama – ja siis see šimpans, kes kogu möllu tekitas, vaatab ja naeratab. Vahel, kui šimpans teeb mingeid ägedaid liigutusi, ja oi, mida ta kõik ei tee – viskab asju, lööb kätega vastu klaasi –, aga nägu naeratab, on selge, et ta teeb seda kõike nalja pärast. Klaasseina põrutamine on selleks, et panna teisel pool olevad telestaarid – nagu külastajad meie loomadele on – tegema midagi huvitavat.“

„VAIDA VAATAS LAST JA KÜLASTAJAID NING OLI ENDAGA RAHUL.“ „Midagi niisugust tegi ka jääkaru Vaida ja minu meelest see oli loomulikult amüseerimiseks. Peamiselt tütrekese amüseerimiseks.

JÄÄKARU VAIDA. Nagu üks veeloom lausa. Foto: Tairo Lutter

Vaida tütreke, väike Friida, ei julgenud nimelt basseini minna, kuigi ema teda kutsus. Vaata, jääkaru, kelle elu sõltub sellest, kui hästi ta oskab ujuda ja sukelduda, keeldub kategooriliselt kasutamast ujumise õpetamiseks võtet, et viska laps vette. See on absoluutne nonsenss karu meelest. Last tuleb meelitada – et ta läheks vette hea tujuga. Vaida näitas paar nädalat mitukümmend korda päevas, kui mõnus on vees olla, kui mitmekesiselt saab vees ujuda, sukelduda, veest välja tulla, vette sisse minna – pepu ees või nina ees – ja nii edasi.

Friida hirmsasti tahtis emme juurde vette, see on tore ja naljakas, aga niipea, kui ta pani käpa vee peale, selgus, et vesi on … mitte ainult märg, see ei ole veel kõige suurem häda, aga vedelik on õudselt alatu ollus – ei hoia käppa, laseb sel läbi vajuda, ja see on hirmus.

Sellest hirmust oli aga vaja kuidagi üle saada ja mida Vaida siis tegi? Nad olid Friidaga väljas – ilus päev, aprilli lõpp või mai algus, rahvast juba murdu, kõik vaatavad, kuidas jääkaru basseinis mürab ja möllab. Äkitselt hakkas Vaida resoluutse sammuga, selg või õigemini saba vaatajate poole, minema üle aediku ukseluugi suunas, aga päris ukse juures keeras ennast järsult ringi.