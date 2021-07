Veterankalamees Katenevi päevikud 1985-1986: tööd palju, kalale enam nii tihti ei pääse 

Kõige värskemad Looduse uudised otse sinu postkasti

9. APRILL, PEIPSI. Läksime taksojuhtidega Buraniga ja vahetasime korduvalt kohta, kuni lõpuks jäime kusagil pidama. Minu kaks esimest kala sikutiga olid 3,4 ja 3,0 kg haugid. Mul oli elussööt kaasa võetud, panin kaks unda järve ja jätkasin sikutiga püüki. Varsti jooksis Ats minu unna juurde, millel toimus võtt. Ma tormasin ise ka sinna, võtsin tamiili enda kätte ja hõikasin meestele: „Siin on kümnekas!“ Kui lõpuks haugi augu alla sain ja augu jääpurust puhtaks tegin, siis nägin, et seda kala puuriaugust kätte ei saa. Hoidsime kala kongitsaga kinni ja kuna tuura kaasas ei olnud, hakkasin puuri abil auku suurendama. Algul puurisin veel kaks auku kõrvale ja seejärel hakkasin vaheseinu puurima. Aega võttis, aga asja sai, lõpuks oli haug jääl. Mehed hakkasid kala kaalu pakkuma, pakuti enamasti 10–11 kg. Kui hiljem palusin Kallaste poes haugi ära kaaluda ja mulle öeldi, et kala kaalub 8,7 kg, olin väga pettunud ja kahtlustasin, et poe kaal tagaruumis valetab. Läksin ise laoruumi, reguleerisin suurt põrandakaalu ja kaalusin kala üle – kaal näitas 8,74 kg. Lootsin rohkemat. Marja oli haugis 1,45 kg, soolasin selle ära.