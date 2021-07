Põhja-Itaalia: matka, puhka, püüa forelli 

Kuigi looduses puhkamine on itaallaste seas olnud alati levinud, siis on viirus seda veelgi populariseerinud. Maire pere on käinud varem ka matkaradadel, kus tavaliselt väga palju inimesi ei kohta. Nüüd, koroonaajal on paljud itaallased samuti need rajad avastanud.

Matkamist hõlbustavad ka erinevad mobiilirakendused, kust saab kõikvõimalikku olulist infot, alates ilmateatest, mis on mägedes liikumisel suisa elutähtis, kuni erinevate kaardirakendusteni. Maire sõnul läheb viimaseid matkates kogu aeg vaja, sest ikka juhtub, et esimest korda mõnd uut matkarada külastades ei pruugi see olla korralikult viidastatud, kuid mobiilis olev kaardirakendus aitab alati.

ERAMAAD PIIRAVAD MATKAMIST. Üks suur miinus, mis Mairet kui matkajat Itaalias häirib, on suletud eravalduste rohkus. Kui mägedes ja metsades pole see probleem, siis mererannad ja järvekaldad on suures osas eraomanike käes, mis teeb seal matkamise keeruliseks.

Nii toob ta näite väikesest armsast Lago Sirio-nimelisest järvest Ivrea lähedal, mida ümbritseval matkarajal meeldib nende perele üsna sageli jalutada. Paraku lõikab selle raja pooleks järve kaldale ehitatud spaahotell, mistõttu tuleb tõusta korraks kiirteele, mööduda spaast ja seejärel jätkata matkamist järvekaldal.

Üldiselt kipuvad Itaalias olema eravalduses eelkõige kallasrajad. Nii näiteks kuulub Liguurias valdav osa mererannast hotellidele ja on mõeldud seega eranditult hotellide külastajatele. Seetõttu pole seal kahjuks mõeldav võtta ette pikemaid jalutuskäike mere ääres, sest nagu öeldud, on see tavakülastajatele suletud.

Maire kurvastab, kui loeb Eesti ajakirjandusest epideemiana levivast eramaade sulgemisest. „Ma tõin seni oma Itaalia sõpradele heaks näiteks Eestit, kus saab ikkagi üsna normaalselt looduses liikuda,“ ütleb ta.