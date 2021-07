KÖÖK | Suvi ei ole suvi ilma Peipsi rääbiseta 

Need, kes mäletavad seda kala nii paari-kolmekümne aasta tagusest ajast, võivad tänini rääkida tohututest rääbisekastivirnadest järveäärsete sadamate kaidel ja kalaputkade uste taga.

Ja need järjekorrad ... Vahel läks kalaputkade leti ääres lausa mäsuks, kui kalasoovijate sabasse püüdis keegi vahele pugeda. Kuumad ajad juulis-augustis, mil toimus tormijooks rääbisele, möödusid õnneks üsna kiirelt ning muul ajal sai rahulikumalt teisi kalu osta.

RÄÄBIS TEKITAB PALJUDES NOSTALGIAT. Minugi lapsepõlve juurde kuulusid rääbisekastid, mis toodi õhtul, kui juba oli vähe jahedam, Peipsi äärest umbes 40 km sisemaale õue peale. Siis algas puhastamine ja kiire soolamine, et pärast väikest uinakut hommikul suitsuahi tossama panna. Rääbis on väga õrn kala, mis läheb soojaga kiiresti käest ära.

Ah kui hea oli äsja ahjust võetud tuline kuldse jumega suitsurääbis! Suitsuahi küdes vahetpidamata, osa kalu söödi ära ahjusoojalt võisaia peal, teine pandi plekist kilumannergutesse ja tehti õliga sprottideks. Toorest rääbist ka soolati talveks. Siinkohal on oluline märkida, et Peipsi kandis kutsutakse soolasilguks nii soolatud räime kui ka rääbist.

PLANGURÄÄBIS. Grilltikule lükkimine aitab kaladel ühtlaselt läbi küpseda. Foto: Ülle Jukk

Lisaks Peipsile leidub rääbist Võrtsjärves, Saadjärves, Ülemiste järves ja Soome lahe idaosas. Püügi mõttes on olulisim olnud mõistagi Peipsi, vähesel määral ka Saadjärv. 1980-ndate ulatuslik püük, soojadest talvedest tingitud kehv kudemine ja erinevate kalapopulatsioonide tasakaalust väljaminek (eriti koha arvukuse tõus) panid rääbisele korraliku põntsu ning hulk aastaid oli rääbisepüük keelatud. Lettidelt vaatas vastu Soome priske rääbis ja see oli ka täiesti loogiline. Nimelt on Soome klimaatilised tingimused rääbise kasvule märksa sobivamad kui meil, sest Eesti asub tema levila lõunaosas. Kui lisada Peipsi eutrofeerumine, on selle kalakese elu muutunud üpris keeruliseks.

Viimastel aastatel on rääbisepüük taas lubatud. Ametlikult algab püügihooaeg 1. juuli paiku (tänavu näiteks 3. juulil) ja kestab seni, kuni kvoot on täis. Juuli keskpaigas peetakse Kasepääl juba traditsiooniks saanud rääbisefestivali (sel aastal toimub see 18. juulil) ja eelmisel aastal oli suur oht saada soovitust vähem kala, sest rääbisepüük lõppes vahetult pärast festivali. Järv jaguneb küll Eesti ja Vene poole vahel, kuid kalapüügiajad ja -tingimused ei käi paraku sünkroonis.