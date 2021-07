Loodusvaatluste maraton üllatas uue rekordiga 

AVASTATI UUS LIIK. Sõtke vaatlusalal Raplamaal avastati Eestis uus liik – muulukal elav pahklest Fragariocoptes setiger. Liigi leidis Maarika Männil, kes on Raplamaal varemgi avalikke vaatlusmaratone korraldanud ja neil osalenud. Pahklestad elavad liigiti kindlal taimel ja imevad selle mahlu. Enamasti tekib nende tõttu taimele eriline moodustis (mis ongi pahk) ja lest elab seal sees. See konkreetne liik on seotud muulukatega. Kuna Eestis ei ole rohttaimedel elavaid pahklestasid uuritud, pole seni nende leviku ja arvukuse kohta ka suuremat teada. Seda ämblikulaadset lesta on leitud nii Soomest kui ka Lätist, nii võis eeldada, et ta elab ka Eestis. See on hea näide harrastusteaduse rollist teadlaste andmekogude täiendamisel. Harrastusteadlased võivad vähemalt osaliselt täita lünki, mis teaduses tekivad.

Tavalisest linnu- ja taimevaatlusest erinevalt on loodusvaatluste maratonil oluline tähele panna võimalikult paljusid erinevaid liike. Ainult nii saab ala elurikkuse kohta rohkem teada.