Tublid kalakaitsjad said ministrilt tänukirjad 

Eesti Kalastajate Seltsi Vabatahtlik Kalakaitse on 2014. sündinud kodanikualgatus, mille eesmärk on takistada röövpüüki, eelkõige lõhede rände ja kude õnnestumiseks. Röövpüüdjatele on uimased ja väsinud kudekalad lihtne saak. Lõhemari on sügisel aga kõrgelt hinnatud delikatess, mis võib maksta kuni 60 eurot/kg. Seepärast kohtab sügiseti Eesti lõhejõgedel palju huvilisi, kelle huviks ei ole alati ainult jalutamine ja lõhekude kui vaatemängu pildistamine.

Tänaseks on Vabatahtlikust Kalakaitsest kasvanud Eesti üks suurimaid loodushoidlike eesmärkidega kodanikuliikumisi, mis hõlmab endas umbes 400 inimest. Kalakaitse tegevus on levinud üle Eesti, Kuressaarest Võruni. Aasta-aastalt on kalakaitse ja loodushoid eestlastele üha rohkem südameasi ning kalastajad mõistavad, et meie keskkonna tulevik on meie enda kätes. Kalakaitsjad on loodushoidliku mõtteviisi rakendamise paremaid näiteid.