Inertsivabade rullide hooldusest: mida saab iga kalamees ise ära teha, et rull kestaks kauem | IV osa. Hooldame loogaõlgade ja rootori vahelist sõlme 

Kontrollime õlgade seisukorda, liigutades õlgu rootori suhtes ristisuunas, saamaks aimu sõlme kulumisastmest ja reguleerimise vajalikkusest. Kerge „tehniline loks“ peab olema, kuid selline millimeetrine vahe nagu pildil on juba liig mis liig, sest tugev loks on käega tunda. Kuna rull ei ole palju püüdnud ja hilisem lahtivõtmine näitab, et kontaktpinnad pole korralikult määritud, siis võib järeldada, et soodsama hinnaklassi rullidel on tolerantsid suured ja küllaltki massiivsed „tehnilised loksud“ juba tehases sisse programmeeritud. Nendest saame teatud piirini jagu, kasutades reguleerseibe.

EEMALDAME LOOGARULLIKU. Esmalt keerame lahti loogarulliku kruvi. Juhin tähelepanu, et see kruvi on tehases fikseeritud keermeliimiga. Kruvikeeraja peab olema õiges mõõdus ja haare kindel! Vastasel juhul võime kruvi rikkuda.

Eemaldame ettevaatlikult loogarulliku sisu. Kui võimalik, võta see välja ühes tükis. Kui see laguneb käes laiali, siis jälgi, mis järjekorras peavad detailid olema, et hiljem saaks kõik jälle õigesti kokku. Siin on abiks rulli skeem ja fotoaparaat, millega saab vajadusel kõik enne lahti võtmist üles pildistada. Ühtlasi võime siin näha, et looga traat on mingil põhjusel pinges, mis avaldab samuti survet loogaõlgade ja rootori vahelisele sõlmele ning põhjustab ebaühtlast kulumist.