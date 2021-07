Trollingträff 2021 ehk Alexela Salmon Trolling Team Estonia seiklusjutte (Ahvena)maalt ja merelt 

KUIDAS PÜÜK KÄIB? Paljudele on lõhe trollimine üsna kauge teema, sestap seletan lühidalt kogu protsessi lahti. Lõhe trollimine käib laias laastus kahte moodi. Esiteks raksiga, mis tähendab landi asemel päris räime kasutamist, mis on võimalik spetsiaalse rakenduse abil, kus räimele sisestatakse kahe kolmeharulise konksuga lips ning tema pea fikseeritakse murtud hambatikuga justkui kiivri sisse. Püük käib külmaga püütud, käsitsi valitud ja kuni püügipäevani sügavkülmutatud räimede missivalimiste finalistidega, eksju. Soomlased kasutavad räime kõrval tihti ka viidikat. Veel kasutatakse tinti, rääbist ja kilu, söödakala pikkus peaks jääma 10–15 cm vahele. Teiseks landiga, mis on suurem, laiem ja kergem (Ismo, Tiura, Rhino mõned mudelid ja veel mõned Soome käsitöölandid) kui tavaline spinningupüügiks mõeldud lõhelant, näiteks Norra jõgedes või Narva jões püüdmiseks (á la Solvkroken Salamander 40 g jne). Samuti kasutatakse voblereid, aga meil ei ole need veel tulemust andnud.

Põhiliiniks kasutame 0,45 mm jämedust tamiili, lips on fluorokarbonist ja umbes 1,5 meetrit pikk. Lõksud, mida kasutatakse, on kõige suuremad, mida on võimalik näiteks Vobla Fishingust või Salmost leida. Seal ei maksa tagasi hoida.

Ridvad on spetsiaalsed trollimisridvad, optimaalne pikkus on meie arvates 2,4–2,7 meetrit. Rullid on eranditult multirullid, meie kasutame Shimano Tekotat. Liini kerime peale 300–400 meetrit ning meie Ahvenamaa näitel kulub see 10+ kala puhul kenasti marjaks ära, et saaks pärast 110 meetri väljalaskmist vajadusel veel 100 meetrit järele anda.

FLASHER JA LANT. Flasher kinnitatakse liinile enne lanti ja see peab lõhele jätma mulje konkurendist, kes väikest kala ehk lanti taga ajab. Lant aga on meie resultatiivseim, mis paraku läks koos lõhega. Foto: Reigo Ahven

Püük algab räimeparve tuvastamisest. Selleks on mitmeid võimalusi – teha visuaalselt selgeks, kus on kajakatel pidu, suhelda räimetraalijatega või kõige levinum, lihtsalt ala kajaloodiga veidi vaiksema kiirusega skaneerida. Oluline on tuvastada konstantne „pilv“ ning leida võimalus läheneda sellele umbes 1,5–2 km kauguselt kiirusega 2,8–4,5 km/h, kui püük käib raksiga, ning 4–6,5 km/h, kui püütakse landiga. Üllataval kombel saime kala Ahvenamaal võtma, kui hakkasime püüdma 5 km/h või väledama tempoga.

Lõhepüügil on otsustava tähtsusega komponent vee sügavus. Kõik Läänemere lõhetrollijad kinnitavad justkui ühest suust, et kõige tulemuslikum on püük 50–100 meetri sügavuses vees. Muidugi on juhtumeid, ja mitte vähe, kui kala tuleb oluliselt madalamast või sügavamast, aga statistiline keskmine on tugevalt kaldu selle sügavuse poole.

LANDID VIIAKSE SÜGAVALE JA KAUGELE. Selleks, et liinid paadist kaugemale viia, on võimalik kasutada kaht tüüpi plaanereid – ükshaaval liini ette asetatud kelgud või generaalkelgud suurte pesunöörijämeduste pealiinidega, mille külge kinnitatakse mööda neid jooksvad pesupulgalaadsed liinihoidjad, mis kala rabamisel lahti tulevad.