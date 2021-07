Elu mugavamaks! 

Kammok Mantis rippvoodi

Matkavarustuse testimisele spetsialiseerunud veebisait gearjunkie.com valis Kammoki Mantise 2021. aasta parimaks rippvoodiks. Testijate kinnitusel on see hästi läbimõeldud disainiga, kerge, mugav ja vastupidav.

Thermacell akutoitel sääsepeletaja E55

Tänavusel keskmisest kindlasti sääserohkemal suvel saab abi Thermacelli uuest tippmudelist. Sellel on pikem tööaeg ja optimeeritud tõrjetulemus ning see on juhitav ühest nupust. E55 on hõlpsasti kasutatav, taaslaetav, lõhnavaba ja kompaktne. Seda toidab liitiumioonaku, mida saab laadida USB juhtmega.