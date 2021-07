Foto | Aasta vaikseim aeg on käes 

Kui jõuab pärale teadmine, et päevad lühenevad ja looduses hetkel valitsev uskumatu värviküllus on tasapisi tuhmumas, võib tabada nukrus. Sellele vaatamata tuleb nautida kõike, mida juulil on pakkuda ja millest võib muul ajal vaid unistada. Alates mesimagusatest rabamurakatest, lõpetades helkivate ööpilvede jälgimisega.

HÕBETÄPIK. Kireval niidul võib puhkav liblikas koguni kahe silma vahele jääda. Foto: Karl Adami

KESTAB HELKIVATE ÖÖPILVEDE AEG. Maist augustini rikastavad meie taevalaotust helkivad ööpilved. Need meenutavad küll veidi päevasel ajal taevas leiduvaid kiudpilvi, kuid on viimastega võrreldes hõbedaselt helkivad, elektrisinised ja vahel ka kergelt kollakad. Kui ööseks on taevasse jäänud kiudpilvi, on vahe märgatav, kuna muud pilved on põhjataevas tumedad, peaaegu mustad ning seda enamasti seetõttu, et asuvad liiga madalal, et päike neid valgustada saaks.

Helkivad ööpilvi ehk polaarmesosfääripilvi kutsub rahvasuu hõbepilvedeks ja polaarmesokateks. Need tekivad mesosfääri ülaosas ja mesopausis, kui temperatuur langeb väga madalale. Helkivate ööpilvede vaatlemiseks soodsad tingimused tekivad laiustel, kus on valged ööd, mis tähendab, et atmosfääri alumine osa on Maa varjus, kuid kõrgemasse ossa jõuab otsene päikesekiirgus, mis hajub jääkristallidel ja osa valgust peegeldub tagasi. Seetõttu ongi helkivad ööpilved eredad ja öisel ajal hästi nähtavad. Nii juunis kui juuliski on taevas olnud päris kenad helkivad ööpilved, mida olen käinud mitmetel öödel rukkirääkude rääkumise saatel imetlemas. Soodsate olude korral võib neid näha augusti alguseni.