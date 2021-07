Suur- ja väikekoovitaja, kaks kõveranokalist kahlajat 

Oleme mõnd koovitaja liiki teile juba tutvustanud, täna aga esitleme kaht kogukamat märjalembest lindu: suur- ja väikekoovitajat.

Suurde, umbes 350 liiki ühendavasse kurvitsaliste seltsi kuulub ka üle 20 Eestiski pesitseva kahlaja. Enamjaolt on nad seotud veekogude ja teiste märgaladega.

NOKA KUJU ANNAB NIME. Meie üksluisevõitu soomaastikke ja lagedaid heinamaid aitavad kevadeti elavamaks muuta mitmed kurvitsalised-kahlajad, kelle seas on üks märgatavamaid ja kõige kogukam suurkoovitaja (Numenius arquata). Tema ladinakeelse nime aluseks on noka kuju – perekonnanimel kreeka „noorkuu“ ja liiginimel ladina „vibukujuline“. Eestikeelse nime on koovitaja endale saanud kõlavast kuoovit-hüüdest, mida on kuulda kohe kevadise saabumise järel aprilli algusest peale. Ka mitmes teises keeles tuleneb selle linnu nimi eelkõige tema häälitsustest.

Oma territooriumist teavitamiseks ja emalindude peibutamiseks esitavad isaskoovitajad toredat mängulendu ja -laulu. Värelevail tiivul peaaegu püstloodis ülespoole lennates alustavad nad pikka trillerdamist, mis aegamisi kiireneb ja läheb linnu allapoole laskudes, mil rõhtsalt hoitud tiivad on peaaegu liikumatud, üle juubeldava tooniga flöötimiseks: tllüüiidtlütlüiid …

OSAV SÖÖJA. Tundliku nokaotsaga avastatud kakandi, ussikese või muu pisiolendi tirib lind välja ja pöörab osava heitega allaneelamiseks soodsasse asendisse. Foto: Shutterstock

Suurkoovitaja on pikajalgne, peaaegu rongasuuruse kerega lind. Sulestik on tal enamjaolt hallikaspruun, tumedate tähnide ja triipudega, kõhu- ja sabaalune ning tagaselg on valge, saba peenevöödiline. Emaslinnud on isastest kolmandiku võrra raskemad, kaaludes kuni 1,3 kilogrammi isaste kuni 1 kilo vastu. Ka nokk on emastel pikem, kuni 15-sentimeetrine.

Alaspidi kõvera otsaga nokk on sobiv nii maapinnal kui ka pehmes pinnases elavate selgrootute kinninabimiseks. Noka tipul on koovitajatel eriti tundlikud komperakud. Varvaste vahel olevad lühikesed poollestad soodustavad tümal pinnasel kulgemist, vajadusel ujumistki.