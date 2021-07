Matkarajalt otse teetassi 

Nõmm-liivatee on kuivade liivaste alade taim. Seda võib kohata mererannas, liivikutel ja nõmmedel. Kuni 10 cm kõrguseks kasvav liivatee võib tihti märkamatuks jääda, aga juunist augustini on keeruline sellest niisama mööda kõndida ‒ sel ajal paistavad tema lillakad õitekogumikud eriti hästi silma.

Liivateel on antiseptiline toime, nii et selle keedisega sobib tupsutada ka väiksemaid haavu ja paissetusi. Kes pole suur teesõber, võib liivateeoksakesi julgesti korjata hoopis õhtuse matkaroa maitsestamiseks, on ju tema aias kasvav lähisugulane tundtud kui tüümian. Kasutamata jäänud varrekestest võib teha väikese kimbukese ja selle tossuga sääski peletada.

Teel on rahustav toime, sobib ka seedehäirete leevendamiseks. Suurem tõenäosus liivateed leida on Põhja- ja Lääne-Eestis, saartel ja ka Kagu-Eestis, mujal leidub harvemini. Kuna liivatee varred on veidi puised, on seda kõige lihtsam korjata matkanoaga lõigates.

Islandi käokõrv. Foto: Mayk.75/Shutterstock

ISLANDI KÄOKÕRV

Islandi käokõrv on tutvustatud taimedest kõige vähem roheline, sest teaduslikult võttes polegi tegemist taime, vaid hoopis samblikuga. Seda leidub peamiselt palumetsades ja nõmmedel. Kasvab kuni 15 cm kõrguseks, värvuselt on oliivroheline või veidi pruunikas.

Tee on väga mõru maitsega, aga kui kurk on matkal kähedaks ja valusaks jäänud, aitab just islandi käokõrv. Seda tasubki korjata ainult kurguhäda korral, sest väga mõru maitse tõttu sellest tehtud tee lõkkejuttude kõrvale rüüpamiseks ei sobi. Maitset ei aita peita ka teiste teetaimedega segamine ja magusained. Väga kuival suvel tuleb pidada silmas, et samblikud on väga õrnad, seetõttu peaks nende kasvukohta võimalikult vähe tallama.