ÄGE VÄRK! Rajakaamerale jäävad nii ilvesepere, karu, hunt kui teised ulukid 

„Kui sensor on seadistatud liiga tundliku reageerimise peale, tuleb palju nn tühje pilte, kus pole tegelikult kedagi peal. See omakorda suurendab andmeside kulu ja risustab e-postkasti,“ teab Tarmo omast käest. Samuti lisab ta, et tegelikult ei ole kaamera reageerimisaeg nii kiire kui lubatud ehk see on kindlasti pikem kui 0,4 sekundit, mis paberites seisab.

Suhtlus kaameraga käib aga telefoniga SMSi teel – nii nagu mobiilne parkimine, toob mees näite. „Ses mõttes on funktsionaalsus ja kasutusmugavus analoogne u 12 aasta taguste mobiilidega,“ annab ta mõista, et tema rajakaamera võiks ka veidi uuenduslikum olla.

3 asja, mis määravad valiku

Rajakaamera valimisel võiks pöörata tähelepanu kolmele põhiasjale:

kas kitsas- või lainurk;

kui hästi see meie ilmastikuoludes vastu peab;

milline on aku kestvus.

Samal teemal Õhtuleht | Eesti uudised PILTUUDIS | Harjumaal müttab ringi valgelaiguline põder Tarmo valitud kaamera jäädvustab 100kraadise nurgaga ja püüab peale pigem laiema ala. Vaid ööhämaruses ei suuda see servasid piisavalt valgustada. See-eest on konkreetsel mudelil välk, mis jääb pimedas inimestele ja loomadele märkamatuks, nii et liikujad saavad segamatult oma teekonda jätkata.