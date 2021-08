Lugeja küsib: kuidas koduõues elavast nastikust lahti saada? 

Nastik Foto: Wikipedia

„Meie maakodu aeda on kolinud nastik. Alguses ei olnud mul midagi tema vastu, sest ta toimetas aia kaugemas nurgas, kuid viimasel ajal on ta ennast sisse seadnud otse maja välisukse juures. Kui uks on lahti jäetud, siis on ta ka esikusse tulnud. Ma nastikut endale koduloomaks siiski ei soovi. Kuidas oleks võimalik ta majast eemale saada?“ küsib Mart Padiselt