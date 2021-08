METSLOOMAGA TÕTT VAADATES: mida teha, kui kohtud karu, põdra, hundi, ilvese või metsseaga? 

… ära vaata karule silma , see on kutse võitlusele.

Teavikutes on kirjas, et agressiivse karuga vahetus kontaktis olles soovitatakse teeselda surnut. Miks nii? „Raske on midagi muud soovitada, sest karu eest ära joosta ei jõua ja puu otsa ronida pole mõtet. Seega jääbki ainult variant teeselda surnut, kaitstes oma pead ja kaela kätega,“ selgitab Tõnis Korts. Eesti Jahimeeste Seltsis pole küll sellist käitumisjuhist kellelgi olnud vaja katsetada ja mees loodab, et kellelgi ei tule seda kunagi ka teha.